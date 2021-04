Marhaba 2021: Ceuta en Melilla vrezen uitsluiting voor zomervakantie-campagne

De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla vrezen te worden uitgesloten voor de jaarlijkse zomervakantie-campagne Marhaba (2021)

Rabat overweegt de mogelijkheid om de grensovergangen tijdens Marhaba 2021 te beperken en de twee enclaves uit te sluiten, meldt de Spaanse nieuwsdienst El Faro de Ceuta.

Tijdens coronajaar 2020 werd de overgang over zee ook al beperkt en was het slechts mogelijk om aan boord te gaan via twee Europese havens: Sète (Frankrijk) en Genua (Italië).

Het vermoeden van de Spaanse autoriteiten wordt versterkt door de toename van het aantal luchtverbindingen tussen de twee landen. Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryan Air en Air Arabia Maroc hebben de afgelopen maanden het vluchtaanbod tussen Spanje en Marokko vergroot.



In voorbereiding op de jaarlijkse welkomstoperatie voor Marokkaanse diaspora zijn havenautoriteiten gestart met de voorbereiding van een vlootplan voor het zomerseizoen 2021. Het plan wordt binnenkort gepresenteerd aan de uitvoerende macht van Pedro Sanchez, onthulde de regeringsafgevaardigde in Melilla, Sabrina Moh.

Hoewel in Spanje al geruime tijd wordt gespeculeerd heeft Rabat twee maanden voor de traditionele aanvang van de jaarlijkse zomervakantie-campagne nog geen officiële verklaringen afgelegd.



De Marokkaanse consul in Algeciras Mohamed Rafaoui is echter optimistisch en bevestigde in verklaringen aan de Spaanse pers dat aan "alle voorwaarden is voldaan" om de operatie te laten plaatsvinden dit jaar.

De grootschalige welkomstoperatie werd in 2020 geannuleerd door de uitbraak van het longvirus COVID-19. Europese Marokkanen (MRE) vragen zich af of de campagne dit jaar wel door zal gaan. Een annulering zou betekenen dat veel Marokkanen uit Europa een zomervakantie in het vaderland wederom zullen moeten overslaan.



In cijfers vertegenwoordigt de jaarlijks terugkerende oversteek de grootste reisbeweging van mensen en voertuigen tussen twee continenten ter wereld.

In 2019 kwamen 3.340.045 passagiers en 760.215 voertuigen op deze manier het land binnen.

© MAROKKO.NL 2021