Marokko: bitcoin steeds populairder, ondanks verbod

Sinds de zomer van 2019 zijn de volumes van bitcoin-transacties in Marokkaanse dirhams zichtbaar toegenomen

Volgens gegevens van Usefultulips, een site die vrij verkrijgbare cryptocurrency-transacties verzamelt, is in de afgelopen 7 dagen meer dan 3,2 miljoen dirham (MAD) verhandeld, dat is meer is dan het aantal transacties in Saoedische Riyalen of Emirati dirhams.

Marokko staat zelfs op de eerste plaats in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika), vóór Saoedi-Arabië, dat in dezelfde periode bijna $ 263.000 aan transacties omvat, de Verenigde Arabische Emiraten ($ 227.000) en Egypte ($ 151.000).

Over een periode van een maand bedragen de transacties in Marokkaanse dirhams bijna 1,5 miljoen dollar (het equivalent van 13,4 miljoen DH), tegen 1,4 miljoen dollar vanuit Saoedi-Arabië en $ 842.000 vanuit de Emiraten.



Hoewel de handel in digitale munten in 2017 werd verboden in Marokko blijft de cryptocurrency populair in het Noord-Afrikaanse land. Alleen Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia verhandelden in Afrika meer crypto's.

De Marokkaanse centrale bank Bank al-Maghrib maakte in februari bekend de digitale valuta opnieuw in overweging te nemen. BAM heeft een verkenningscommissie opgericht om de verdiensten van een door de centrale bank beheerde cryptocurrency te onderzoeken.



De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte 's werelds meest bekende cryptomunt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de 'cryptobubbel' uiteen en verloren de munten snel aan waarde.

De zeer snelle opmars van de bitcoin, en zijn kielzog andere crypto's zoals de ether, komt op het moment dat meer gevestigde namen interesse tonen voor handel in cryptomunten. Kenners houden er ook rekening mee dat de lage koers van de dollar en de vrees voor inflatie door massale stimuleringsprogramma's van centrale banken veel particuliere investeerders naar cryptomunten drijft.

