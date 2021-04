Fqih Bensalah: 100 arrestaties wegens schending avondklok

In Fqih Bensalah zijn vannacht zo'n 100 mensen gearresteerd wegens het schenden van de avondklok

De meest arrestanten zijn tussen de 16 en 22 jaar oud, meldt nieuwsdienst Alyaoum24.

Overtreders van de coronamaatregelen riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete van 300 DH (€ 27) tot 1.300 DH (€ 120).

Marokko besloot de avondklok tijdens de ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.

Sinds de start van de vastenmaand wordt in het hele land strenger gecontroleerd op naleving van de coronamaatregelen.

