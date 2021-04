Marokko: 28 duizend aanvragen voor huwelijk minderjarigen in 2019

In 2019 zijn in totaal 27.623 aanvragen voor kindhuwelijken ingediend bij het Ministerie van Justitie,

Dat blijkt uit een recent rapport van het Openbaar Ministerie. Een daling van 13,9 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

In de statistieken van het Ministerie van Justitie zijn de huwelijken die enkel islamitisch zijn afgesloten, de zogenaamde Fateha-huwelijken, niet meegenomen.

Ondanks dat de Marokkaanse wet de minimale leeftijd van 18 jaar hanteert als algemene regel voor de huwelijksbevoegdheid, blijft het huwelijk van minderjarigen nog steeds zeer actueel in de Marokkaanse samenleving. De Officier van Justitie (OvJ) Moulay El Hassan Daki spreekt van alarmerende cijfers dat volgens hem verband houdt met verschillende sociaal-culturele en economische oorzaken.



Als ondertekenaar van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) en het Verdrag inzake Toestemming voor het Huwelijk voldoen de Marokkaanse wetten aan de internationale verplichtingen.

Statistieken geven aan dat rechtbanken in het hele land een toename registreren van machtigingsverzoeken voor het huwelijk van minderjarigen. Het fenomeen heeft grote impact op de rechten van het minderjarige kind, zegt OvJ Daki.

Net als in veel andere landen moet voor het huwelijk van een minderjarige toestemming worden gevraagd van de rechtbank. Na de ouders te hebben gehoord wordt vaak gekozen voor medisch of een sociaal onderzoek om te beslissen in het voordeel van het belang van het kind.

Toch blijft het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk voor het aantal verleende autorisaties. De OvJ benadrukt daarbij echter belang van de samenwerking tussen het OM en het Ministerie van Onderwijs. De bestrijding van voortijdige schoolverlaters heeft volgens Daki rechtstreeks verband met de toename van het aantal gevallen van minderjarige huwelijken.

