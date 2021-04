Rabat: politie beëindigt demonstratie voor journalisten Radi en Raissouni

De politie in Rabat heeft vrijdag een demonstratie beëindigd. De demonstranten riepen op tot vrijlating van journalisten Omar Radi en Slimane Raissouni.

Ruim twintig demonstranten gaven vrijdag gehoor aan een oproep van de commissie die pleit voor de vrijlating van gewetensgevangenen in Marokko.

Het ongeoorloofde protest was volgens de autoriteiten in strijd met de coronamaatregelen. De groep werd omsingeld door een groot aantal politieagenten in uniform en in burgerkleding, ondersteund door oproerpolitie. Actievoerders werden verzocht weg te gaan om arrestatie of geldboete te voorkomen. Nadat de groep geen gehoor gaf aan de oproep werden ze uiteengedreven door de oproerpolitie.

Het is de tweede keer dat de commissie heeft opgeroepen tot demonstraties voor de vrijlating van Radi en Raissouni, twee journalisten die kritiek hebben op het optreden van de regering. Een maand geleden werd opgeroepen tot een soortgelijk protest.



Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij zit al bijna een jaar vast, in afwachting van zijn proces. Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. De Marokkaanse politie had Radi verschillende keren op het matje geroepen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de spionagezaak. Beide ontkennen alle beschuldigingen.

De twee journalisten zijn vorige week in hongerstaking gegaan uit protest tegen het bijzonder lange voorarrest.



Vorige week ondertekenden meer dan 200 journalisten een petitie waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van hun collega's Raissouni en Radi. De ondertekenaars vrezen voor de gezondheidstoestand van de twee journalisten en hun families.

Ook hekelen ze de voortdurende aanhouding van gewetensgevangenen die bovendien slecht zou zijn voor het imago van het land.

