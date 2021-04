Jongeren verbreken vasten in ruil voor geld tijdens 'sociaal experiment' (video)

marokko 19 apr 20:22

In Marokko is ophef ontstaan nadat een video in de ronde ging waarin jongeren hun vasten tijdens de Ramadan verbraken in ruil voor geld.

De maker van de video beweert een 'sociaal experiment' uit te voeren waarin hij jonge mannen vraagt ​​hun vasten te verbreken in ruil voor bedragen tussen de 50 DH (€ 4,5) 500 DH (€ 45). In de video is te zien dat een aantal jongeren gretig in gaat op het aanbod en de 'uitdaging' accepteert. In ruil voor geld aten ze chebakia om het vasten te verbreken. Op internet worden de autoriteiten opgeroepen alle deelnemers in de video te arresteren. Anderen beweren echter dat de videobeelden werden gemaakt vóór aanvang van de vastenmaand.

Volgens Artikel 222 van het Wetboek van Strafrecht is het strafbaar om tijdens de vastenmaand overdag in het openbaar te consumeren. Zowel de ramadan-eters als de maker van de video riskeren juridische consequenties. De omstreden wet wordt al lange tijd bekritiseerd. In 2009 werden zes jongeren in Mohammedia vervolgd nadat ze tijdens een gezamenlijke maaltijd overdag hadden opgeroepen tot afschaffing van de wet. © MAROKKO.NL 2021