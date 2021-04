Libanon ontvangt tweede zending humanitaire hulp uit Marokko

Twee militaire vliegtuigen zijn zondag aangekomen in de Libanese hoofdstad Beiroet met aan boord humanitaire hulp uit Marokko

Het is de tweede zending met voedsel en medische hulpmiddelen die vanuit Marokko is aangekomen in Libanon. De hulp is bedoeld voor de Libanese strijdkrachten en burgers.

De Marokkaanse ambassadeur in Libanon M'hamed Karine en een vertegenwoordiger van het Libanese leger namen de zending in ontvangst. De vertegenwoordiger van de Libanese legercommandant betuigde zijn "diepe waardering" en "dankbaarheid" voor koning Mohammed VI en bedankte hem voor zijn "nobele en humanitaire initiatief". De Libanese autoriteiten waren tevreden over het initiatief, dat nationale en internationale krantenkoppen haalde

De eerste batch landde op 17 april in Beiroet, minder dan 12 uur nadat Mohammed VI zijn besluit aankondigde om hulp naar Libanon te sturen. Volgende week zullen meer militaire vliegtuigen in Beiroet aankomen om de 90 ton aan voedselhulp te voltooien die koning Mohammed VI heeft toegezegd aan Libanon.



Het Noord-Afrikaanse land beval de levering van 90 ton basisvoedselhulp middels acht militaire vliegtuigen. Het leger van Marokko zal de komende twee dagen doorgaan met het verlenen van hulp.

De humanitaire hulp komt te midden van een ernstige economische crisis die te wijten is aan sociaal-politieke verdeeldheid en economisch wanbeheer sinds het einde van de burgeroorlog. De coronapandemie heeft de precaire situatie waarin veel burgers zitten nog eens verslechterd.



Het is niet de eerste keer dat Marokko Libanon te hulp schiet. Het land stuurde een militair konvooi naar Libanon voor het opzetten van een ​​militair veldhospitaal na de verwoestende explosie in augustus 2020.

De explosie legde een deel van de Libanese hoofdstad plat, met verliezen van ongeveer € 13 miljard.

