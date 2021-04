Tanger: Weer protesten tegen verbod op Taraweeh-gebeden

In het Noord-Marokkaanse Tanger was zaterdag wederom politie-inzet nodig om samengeschoolde jongeren te spreiden

Op de vierde opeenvolgende dag kwamen in Tanger tientallen jongeren bijeen, naar eigen zeggen om te protesteren tegen het verbod op de gezamenlijke Taraweeh-gebeden tijdens de vastenmaand.

Het is dit jaar wederom niet toegestaan om de nachtelijke gebeden in gebedshuizen uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.

De politie heeft onder meer opgetreden nabij moskee Al Bahra waar ruim 25 jongeren in de wijk Casabarata zich hadden verzameld. Ook in andere delen van de stad kwamen groepen jongeren bijeen om hun ongenoegen te uiten over de coronamaatregelen.



In meerdere regio's in Marokko wordt geprotesteerd tegen de opschorting van de Taraweeh-gebeden. Tanger en M'diq nemen daarin echter het voortouw. In de aanloop naar de Ramadan werd al geprotesteerd tegen het verbod. In onder meer Tanger en M'diq gingen honderden moskeegangers de straat op.

Sinds de start van de Ramadan zijn in vrijwel alle regio's van het land de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie is in grote getalen aanwezig. In een aantal gevallen liepen confrontaties met ordetroepen uit op vernielingen.



Moskee bestormd

De politie in Tanger heeft vrijdagavond een moskee bestormd nadat bekend werd dat zo'n 30 gelovigen bijeenkwamen om de ongeoorloofde gebeden gezamenlijk uit te voeren.

Getuigen meldden dat moskeegangers zich om de imam heen verzamelden in een poging te voorkomen dat politieambtenaren de gebedsleider zouden arresteren. De politie heeft geen aanhoudingen verricht.

© MAROKKO.NL 2021