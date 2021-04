Marokko: protesten in Tanger, Essaouira en Fez tegen verbod op Taraweeh-gebeden

Op de vijfde opeenvolgende dag kwamen in Tanger tientallen jongeren bijeen om te protesteren tegen het verbod op de gezamenlijke Taraweeh-gebeden tijdens de vastenmaand.

De politie heeft onder meer opgetreden in de wijk Casabarata waar zo'n 20 jongeren zich hadden verzameld. Het was er de afgelopen dagen ook al onrustig.

Het is dit jaar wederom niet toegestaan om de nachtelijke gebeden in gebedshuizen uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.

Ook in andere delen van het land werd geprotesteerd tegen het verbod. In Essaouira hebben lokale autoriteiten zondagavond de handhaving op de avondklok aangescherpt nadat grote groepen jongeren 's avonds op straat bijeenkwamen. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht.



Ook in Fez was de politie in grote getale aanwezig op straat nadat een grote groep mensen bijeenkwam in de wijk Zouagha. Lokale media meldt dat de imam van de Ahl Allah-moskee is gearresteerd. In de moskee werden al sinds de start van de vastenmaand de ongeoorloofde nachtelijke gebeden uitgevoerd. Na de arrestatie van de gebedsleider kwamen moskeeganger bijeen en riepen op tot de vrijlating van de imam.

In meerdere regio's in Marokko wordt geprotesteerd tegen de opschorting van de Taraweeh-gebeden. Tanger en M'diq nemen daarin echter het voortouw. In de aanloop naar de Ramadan werd al geprotesteerd tegen het verbod. In onder meer Tanger en M'diq gingen honderden moskeegangers de straat op.



Sinds de start van de Ramadan zijn in vrijwel alle regio's van het land de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie zijn zichtbaar present op straat. De kritiek op de aangescherpte avondklok is omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met protesten. In een aantal gevallen liepen confrontaties met ordetroepen uit op vernielingen

De demonstranten zien rechtvaardigheid in de protesten die aanvankelijk werden aangewakkerd door onder meer Mohamed Hamdaoui, lid van de begeleidingsraad van Al Adl wal Ihsane. Hij noemde de coronamaatregelen van Rabat een "directe aanval op de islam en een systematische aanval op de religie van Marokkanen".

