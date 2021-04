Azarkan (DENK) zet vraagtekens bij 'spel' van de informateur

DENK-leider Farid Azarkan heeft vraagtekens bij het "spel" van informateur Herman Tjeenk Willink en de manier waarop die het formatieproces aanvliegt.

"Ik heb het gevoel dat ik ergens in getrokken ben waarvan ik denk: welke kant gaat dit op", zei Azarkan voorafgaand aan zijn gesprek met de informateur.

Die zorgen werden na afloop deels weggenomen, maar DENK wil wel duidelijkheid van Tjeenk Willink en van de andere fractievoorzitters over hoe het nu verder moet in de formatie. Voor de tweede keer spreekt de informateur met alle fractieleiders, te beginnen met de kleinste partijen. Azarkan wil toch vragen naar "de reikwijdte" van de opdracht die de Tweede Kamer aan de informateur gaf.

Tjeenk Willink moest vooral kijken of het onderlinge vertrouwen kan worden hersteld, maar hij zinspeelt nu al op een kort regeerakkoord op hoofdlijnen. Hij loopt daarmee volgens Azarkan weg bij "die olifant in de Kamer, dat is toch het vertrouwen in Rutte. Hoe zijn we nou van liegende premier naar dat we het ineens hebben over het vertrouwen in de overheid?"



Op bezoek bij Tjeenk Willink heeft Azarkan dus vooral gehamerd op de vertrouwensvraag. "Ik wil deze week antwoord hebben op de vraag die gesteld is, namelijk: wie heeft er vertrouwen in wie? Welke fractievoorzitters gaan samenwerken met wie?" Wel liep hij gerust het gesprek uit met Tjeenk Willink uit, vertelde de DENK-leider.

"Ik denk dat zijn werkwijze uiteindelijk prima is, maar ik wil aan het einde van de week antwoord op die vraag."

