Parlementariërs ondervragen El Othmani over hongerstaking journalisten Raissouni en Radi

Leden van het Comité voor Justitie, Wetgeving en Mensenrechten hebben premier Saad Eddin El Othmani schriftelijk om opheldering gevraagd over de hongerstaking van Slimane Raissouni en Omar Radi

De twee journalisten zijn vorige week in hongerstaking gegaan uit protest tegen het bijzonder lange voorarrest.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en zit momenteel in de Okasha-gevangenis in Casablanca. Hij zit al bijna een jaar vast, in afwachting van zijn proces. Radi werd in juni 2020 gearresteerd op verdenking van verkrachting en spionage. De Marokkaanse politie had Radi verschillende keren op het matje geroepen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de spionagezaak. Beide ontkennen alle beschuldigingen.

In de brief aan de premier plaatsen parlementariërs Boutaina Al-Qarouri, Amina Maainain en Bjjul Muhammad vraagtekens bij de maatregelen die de premier heeft genomen om tegemoet te komen aan de eisen van de journalisten.



Vorige week ondertekenden meer dan 200 journalisten een petitie waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van hun collega's Raissouni en Radi. De ondertekenaars vrezen voor de gezondheidstoestand van de twee journalisten en hun families.

Ook werd een protest in Rabat beëindigd door de politie. Ruim twintig demonstranten gaven vrijdag gehoor aan een oproep van de commissie die pleit voor de vrijlating van gewetensgevangenen in Marokko. Het ongeoorloofde protest was volgens de autoriteiten in strijd met de coronamaatregelen.

