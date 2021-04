Twee leden Marokkaans boksteam 'vermist' na aankomst in Polen

Twee van de negen boksers die Marokko vertegenwoordigen tijdens het Jeugd Wereldkampioenschappen boksen in Polen worden vermist.

Het tweetal verliet donderdag het trainingscentrum, een dag voordat ze op de planning stonden om te vechten.

Volgens dagblad Assabah gaat het om Reda El Bouyahyaoui en Iliass Belemlih. De Marokkaanse pers schrijft dat het tweetal hoogstwaarschijnlijk het team heeft verlaten om in Europa te kunnen blijven.

Het is niet de eerste keer dat atleten gebruik maken van deelname aan een toernooi in het buitenland om de biezen te pakken vóór of ná deelname aan een sportevenement. Eerder werden boksers Abdelaziz El Madini en Yassine Ben Dada 'vermist' nadat ze in Polen een wedstrijd hadden gevochten.



Volgens de procedure moet de sportdelegatie het Marokkaanse consulaat en de lokale autoriteiten op de hoogte brengen van de vermissing. De delegatie wil echter nog niet spreken van een vluchtpoging en gaat er van uit dat het tweetal terug zal keren. De twee jongemannen beschikken over een geldig visum waarmee ze zich in het Schengengebied kunnen verplaatsen.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten in het wild verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.

