Het jaar 2020 was warmste jaar ooit in Marokko

Het jaar 2020 was het warmste jaar ooit in Marokko, voorafgaand aan respectievelijk 2017 en 2010.

De recordhoudende jaren worden gekenmerkt met een gemiddelde jaarlijkse temperatuurafwijking van + 1,4 ° C, in vergelijking met het klimaat in de periode 1981-2010.

Het klimaat in Marokko werd in het jaar 2020 gekenmerkt door ongewoon warme minimum- en maximumjaartemperaturen, meldt het nationale meteorologisch instituut (DMN) maandag.

Marokko kende in 2020 een zeer droge en milde februari en een opmerkelijk hete juli met maandelijkse minimum- en maximumtemperatuurrecords die in verschillende steden werden verbroken.



Zo werden in Fez twee nieuwe records van de maandelijkse maximumtemperatuur van 23,78 ° C in februari en 40,4 ° C in juli geregistreerd die de oude records met respectievelijk 2,24 ° C en 2, 15 ° C overtroffen. In Mohammedia werd in februari een nieuw minimum temperatuurrecord van 22,28 ° C geregistreerd.

De jaarlijkse regenval in 2020 registreerde een tekort over heel Marokko van meer dan 50% ten noorden van Marrakech en in de regio's Souss-Massa en Anti-Atlas, terwijl het in de zuidelijke provincies nauwelijks regende.

