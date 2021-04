Marrakech: Tientallen arrestaties na schendingen avondklok

De politie in Marrakech heeft maandag tientallen arrestaties verricht wegens schendingen van de avondklok.

Tientallen jongeren hadden zich maandagavond verzameld in de wijk Sidi Youssef Ben Ali in Marrakech. De groep was naar eigen zeggen aan het demonstreren tegen de avondklok en het verbod op de Taraweeh-gebeden.

Volgens nieuwsdienst Kech24 werden meer dan 50 jongeren ingerekend nadat een aantal demonstranten autobanden in brand begon te steken. Ongeveer een kwart van de arrestanten is minderjarig.

Sinds de start van de Ramadan zijn in vrijwel alle regio's van het land de controles op straat geïntensiveerd. Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie zijn zichtbaar present op straat.



Marokko besloot de avondklok tijdens de ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.

De kritiek op de aangescherpte avondklok is omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met protesten. In een aantal gevallen liepen confrontaties met ordetroepen uit op vernielingen. Overtreders van de coronamaatregelen riskeren een gevangenisstraf van één tot drie maanden en een geldboete van 300 DH (€ 27) tot 1.300 DH (€ 120).

