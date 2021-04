Marrakech: 6 arrestaties wegens uitvoeren Taraweeh-gebeden op straat

De politie in Marrakech heeft maandag zes mensen gearresteerd nadat ze op straat de Taraweeh-gebeden uitvoerden.

Dat meldt nieuwsdienst Kech24. Het incident gebeurde maandagavond in de wijk Al-Kadiya.

Het is dit jaar wederom niet toegestaan om de nachtelijke gebeden in gebedshuizen uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.

Ook in andere delen van het land is de politie ingezet omdat mensen de ongeoorloofde nachtelijke gebeden gezamenlijk uitvoerden.



In Tanger hebben politieagenten een moskee bestormd nadat melding werd gemaakt van tientallen gelovigen die de gebeden uitvoerden. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Getuigen meldden dat moskeegangers zich om de imam heen verzamelden in een poging te voorkomen dat politieambtenaren de gebedsleider zouden arresteren.

De kritiek op de aangescherpte avondklok is in verschillende delen van het land omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met protesten. In een aantal gevallen liepen confrontaties met ordetroepen uit op vernielingen.

