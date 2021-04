OM neemt meer in beslag: 303 miljoen aan cash en cryptomunten

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten hebben afgelopen jaar meer contanten en cryptomunten in beslag genomen dan in 2019.

In 2020 heeft het OM beslag gelegd op 303 miljoen euro. Dat was in 2019 nog 258,1 miljoen en het is ruim boven de doelstelling van 270 miljoen euro, meldt het Functioneel Parket woensdag.

Het gaat om criminele winsten die via strafzaken worden afgepakt en worden teruggegeven aan de slachtoffers. Daarnaast heeft het OM ook nog beslag gelegd op 184 miljoen euro op verzoek van andere landen.

De grootste stijging in 2020 zit in het beslag op contanten, van 61 miljoen in 2019 naar bijna 103 miljoen in 2020. Zo ontdekte de politie veel cash (10 miljoen euro) in verborgen ruimten in auto's, maar ook in woningen waar criminelen zich schuilhielden werd vorig jaar veel meer contant gevonden en in beslag genomen.



Het OM heeft vorig jaar voor 8,2 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen in strafrechtelijke onderzoeken. Een forse stijging, in 2019 was dat nog 1,1 miljoen euro. "We zien een sterke stijging van bepaalde vormen van criminaliteit met misbruik van cryptomunten", zegt Anita van Dis, landelijk officier van justitie witwassen en afpakken van het Functioneel Parket.

Daarnaast is een recordaantal van 4042 witwasdossiers bij het OM binnengekomen, afkomstig van politie en de FIOD. Volgens Van Dis lijkt het erop dat criminelen in coronatijd moeilijker hun cash kunnen witwassen, omdat de horeca, markten en dienstverleners als kappers en schoonheidssalons grotendeels gesloten waren. "Ook het vervoer van contant geld naar het buitenland is lastiger geworden, net zoals het regelen van transport. Daar komt bij dat het OM beter de weg weet naar het fout verdiende geld."

