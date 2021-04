Canadese rechtbank: hoofddoek-verbod legaal voor ambtenaren

Een Canadese rechter handhaafde dinsdag het verbod van de provincie Quebec op het dragen van religieuze symbolen voor ambtenaren zoals politieagenten en leraren.

De rechter oordeelde echter dat de regering van Quebec het wetsvoorstel 'Bill 21' niet kan afdwingen op Engelse scholen omdat het in strijd is met de rechten op het onderwijs van minderheidstaal. Quebec heeft twee schoolsystemen: de Franse en Engelse taal, Frans is de officiële taal van de provincie.

Rechter Marc-Andre Blanchard verklaart in zijn 240 pagina's tellende uitspraak dat de regering van Quebec religieuze symbolen zoals de Islamitische hoofddoek, de sikh-tulband, het joodse keppeltje en het christelijke kruis kan beperken als deze tijdens het werk door ambtenaren worden gedragen.

Het vonnis heeft direct gevolgen voor onder meer leraren, zorgmedewerkers, buschauffeurs, gevangenisbewakers en politieagenten. De rechter oordeelde ook dat gekozen leden van de Nationale Vergadering van Quebec geen gezichtsbedekkingen zoals de burqa hoeven te verwijderen.



Wetsvoorstel 21 werd in 2019 aangenomen en werd daarna voor de rechtbank aangevochten door moslim- en mensenrechtengroeperingen die beweerden dat het wetsartikel gericht was op moslimvrouwen die moesten kiezen tussen religie en werk.

De regering van Quebec zei dat de wet noodzakelijk was om het "secularisme van de provincie te handhaven", een duidelijke scheiding tussen staat en religie.



De rechter zei dat delen van het wetsvoorstel "in strijd zijn met artikel 23 van het Canadese Handvest". Het artikel biedt garanties voor openbare onderwijsinstellingen voor taalminderheden. Daardoor is het hoofddoek-verbod opgeheven voor Engelse taalscholen van minderheden, maar niet voor de meeste Franse scholen.

Het Engelse schoolbestuur van Montreal zei in een verklaring blij te zijn met de uitspraak omdat het de diversiteit voor personeel en studenten handhaafde. "Deze wetgeving druist in tegen wat we onderwijzen en met de cultuur van respect voor individuele rechten en godsdienstvrijheid binnen Engelstalige scholen".



Volgens een rapport van CTV News verwachten de meeste juridische experts dat tegen de uitspraak beroep zal worden aangetekend bij het Hooggerechtshof van Canada.

De Nationale Raad van Canadese moslims is de uitspraak aan het herzien.

© Anadolu 2021