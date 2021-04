Onderwijsminister Amzazi belooft verdubbeling aantal Amazigh-leraren

De Marokkaanse Minister van Onderwijs Saïd Amzazi gaat het aantal leraren gespecialiseerd in de Amazigh-taal verdubbelen.

De komende tien jaar zullen jaarlijks 400 gesocialiseerde onderwijzers in dienst worden genomen, in plaats van 200. Daardoor zullen tegen het jaar 2030 meer dan 5.000 gespecialiseerde Tamazight-taalleraren beschikbaar zijn in het basis- en middelbaar onderwijs.

Dat zei de onderwijsminister tijdens de vergadering van de permanente ministeriële commissie die belast is met het evalueren van de activering van het officiële karakter van Amazigh. De minister belichtte de basisrichtlijnen van het tienjarenplan 2021-2030 en het tussentijdse werkprogramma 2021-2023.

In het kader van de herziening van het Berbertaalcurriculum in het basisonderwijs zijn de richtlijnen van het schoolcurriculum opgesteld in samenwerking met het Koninklijke Instituut voor Amazighcultuur.



Ook is een begin gemaakt met de herziening van het lesmateriaal voor het eerste, tweede en derde leerjaar. De onderwijsminister verwacht in september 2021 klaar te zijn met het opstellen van het schoolcurriculum.

Een groot deel van de leerboeken wordt herschreven en is naar verwachting in september 2022 gereed.

© MAROKKO.NL 2021