Oppositie wil notulen ministerraad over toeslagenaffaire openbaar

Linkse oppositiepartijen willen dat een deel van de notulen van de ministerraad van 15 november 2019 openbaar wordt gemaakt.

Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws woensdag dat het kabinet in die vergadering de afspraak maakte dat er géén volledige tijdlijn openbaar zal worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd.

In ieder geval de SP gaat vragen om alle notulen van ministerraden te openbaren waarin over deze affaire is gesproken, laat SP-leider Lilian Marijnissen weten. "Dit is wel explosief", zegt SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich in de kwestie vastbeet.

Het verzoek van de SP kan deels op steun rekenen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij wil dat het deel van de aantekeningen naar buiten komt waarin dit wordt opgetekend. Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. "Ik weet niet wat er verder nog is besproken", zegt Nijboer.



Ook DENK-leider Farid Azarkan eist opheldering. Hij vraagt om een spoeddebat. "Hoe hardleers kan je zijn. De Kamer - en daarmee de slachtoffers van de toeslagenaffaire - hebben recht op alle informatie. Hoe haalde het kabinet het in het hoofd om doelbewust informatie achter te houden."

RTL Nieuws sprak met bronnen die toegang hebben gehad in notulen van de wekelijkse ministerraden in 2019. Daaruit komt naar voren dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de affaire. Ministers vonden dat Kamerleden het kabinet moesten steunen.

