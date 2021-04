Directe vluchten Marokko en Israël starten na de ramadan

Directe vluchten tussen Marokko en Israël zullen van start gaan na de vastenmaand Ramadan.

Dat zegt Abderrahim Beyyoudh, die momenteel het Marokkaans verbindingskantoor in Tel Aviv leidt.

Beyyoudh had in Tel Aviv een ontmoeting met de Israëlische Minister voor regionale samenwerking Ofir Akunis. De aankondiging komt op het moment dat een groep Israëlische reisagenten in Marokko is aangekomen om voorbereidingen te treffen voor de aankomst van Israëlische toeristen.

Aanvankelijk aangekondigd voor januari 2021, na de ondertekening van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël in december 2020, ligt de totstandkoming van de directe vluchten weer op schema. De twee landen tekenden in januari een aanvullende overeenkomst over de commerciële luchtverbindingen.



De Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir hebben eerder al aangekondigd directe vluchten uit te zullen voeren. Ook Royal Air Maroc (RAM) heeft aangegeven vluchten tussen de twee landen aan te zullen bieden.

De luchtvaartdiensten hebben echter nog geen details vrijgegeven over de vluchten.

