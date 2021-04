Duitse Bondsdag stemt in met omstreden nationale coronawet

De Duitse Bondsdag is akkoord gegaan met een wetswijziging die de Duitse regering in staat stelt rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, inclusief een fel omstreden avondklok en contactbeperkingen.

Berlijn kan voortaan aan een 'nationale noodrem' trekken, buiten de zestien deelstaten om.

Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de bestrijding van het coronavirus zoals die was geregeld met de deelstaten, halfslachtig en ontoereikend is geweest. Ze heeft de wet laten aanpassen om direct te kunnen ingrijpen in gebieden met erg veel besmettingen. De Bondsraad, waar de deelstaten de macht hebben, buigt zich donderdag over de kwestie.

De christendemocratische en sociaaldemocratische coalitiepartijen schaarden zich achter het voorstel van de regering, dat een einde moet maken aan de derde coronagolf. De kritiek van de oppositie daarentegen was niet mals. De grootste oppositiepartij Alternative für Deutschland sprak van een aanval op de vrijheid en het gezond verstand. De liberale FDP noemde een algemene spertijd geen geschikt middel in de strijd tegen corona en kondigde juridische stappen aan. De Groenen vonden de plannen vaag en onthielden zich, melden Duitse media.



Bij een demonstratie in Berlijn tegen de coronawet kwam het tot confrontaties met de politie, die traangas en pepperspray inzette om de menigte uiteen te drijven. Zeker dertig betogers werden gearresteerd. Naar schatting 8000 demonstranten waren in de Duitse hoofdstad om hun onvrede te uiten over de aanscherping van de wetgeving.

De meeste deelnemers droegen geen mondkapjes en hielden niet voldoende afstand.

