Marokko: wetsvoorstel tegen witwassen aangenomen.

Het Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag unaniem een wetsvoorstel aangenomen tegen het witwassen van geld.

De nieuwe wettekst maakt deel uit van de inspanningen van Marokko om het juridisch arsenaal te versterken in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

De nieuwe wet voldoet tevens aan de internationale normen die door de Financial Action Task Force (FATF) zijn aangenomen. De FATF is een intergouvernementele organisatie die de normen vaststelt voor de antiwitwaswetgeving. De NGO werd in 1989 opgericht op initiatief van de G7 om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld.

FATF plaatste Marokko eind februari op een watchlist voor witwassen en terrorismefinanciering. De in Parijs gevestigde organisatie voegde naast Marokko ook Burkina Faso, de Kaaimaneilanden en Senegal toe aan de lijst van rechtsgebieden die onder streng toezicht komen te staan.



Als landen worden toegevoegd aan de zogenaamde 'grijze lijst' dan betekent dit dat ze met de FATF zullen samenwerken aan plannen om de hiaten in financieringsregelingen voor terrorismebestrijding aan te pakken.

De strafmaatregel was een domper voor Marokko. Het land werd enkele dagen daarvoor juist verwijderd van de 'grijze lijst' met belastingparadijzen voor de Europese Unie. Marokko stond sinds 2017 op de grijze lijst van de Europese Unie maar heeft de situatie dusdanig verbetert dat een verwijdering van de grijze lijst mogelijk maakte.

