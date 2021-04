Marokko: vierde grootste meloenexporteur naar de EU in 2020

Marokko heeft zichzelf gepositioneerd als de vierde grootste meloenleverancier van de Europese Unie (EU) in 2020, goed voor 5,9% van alle meloenimport in de EU.

De EU importeerde in 2020 in totaal 851.037 ton (€ 738 miljoen) meloenen, daarvan was 49.970 ton (€ 59,8 miljoen) afkomstig uit Marokko. Dat blijkt uit gegeven van het Spaanse ICEX.

De export van Marokkaanse meloenen naar de EU steeg met ongeveer 10% in vergelijking met 2019. Spanje is de grootste meloenleveranciers van de EU, gevolgd door Brazilië, Nederland en vervolgens Marokko.

Spanje exporteerde in het jaar 2020 ruim 319.000 ton meloenen, een daling van meer dan 11,25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Brazilië exporteerde in hetzelfde jaar 164.860 ton meloenen naar de EU en Nederland was goed voor 108.160 ton.



De krimpende export van Spanje werkt in het voordeel van Marokko en Brazilië. De twee landen genieten steeds meer bekendheid als gevolg van de kwaliteit van het lokale fruit. Ook de scherpe prijs van Marokkaanse meloenen speelt een rol, gemiddeld € 1,20. De duurste meloenen kwamen uit Frankrijk voor € 1,36.

De landbouwsector van Marokko is de afgelopen jaren aan het uitbreiden, waardoor het Noord-Afrikaanse steeds meer de status van betrouwbare handelspartner verkrijgt.



Vorige maand werd bekend dat Marokko de op twee na grootste exporteur van Mandarijnen ter wereld is. Marokko is ook goed op weg om de grootste leverancier van verse producten aan het post-Brexit Verenigd Koninkrijk (VK) te worden.

"De aantrekkelijkheid van Marokko als bron van olijfolie van hoge kwaliteit, fantastisch vers fruit en groenten van topklasse is ongeëvenaard", onderstreepte Robert Kimbell, voorzitter van Time Party in het VK.

© MAROKKO.NL 2021