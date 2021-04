Marokko: Steeds meer steden komen in opstand tegen Ramadan-coronamaatregelen

In verschillende steden in Marokko zijn ordediensten in actie gekomen om demonstranten te verdrijven en boetes uit te vaardigen

In Tanger, Inezgane, Salé en Sidi Bennour liepen protesten uit de hand en werden tientallen demonstranten opgepakt.

Sinds het begin van de vastenmaand is het aantal overtredingen van de coronamaatregelen toegenomen. De kritiek op de aangescherpte avondklok is in verschillende delen van het land omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met protesten.

Marokko besloot de avondklok tijdens de ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.



Het is dit jaar ook wederom niet toegestaan om de nachtelijke Taraweeh-gebeden in gebedshuizen uit te voeren. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus onder moskeegangers te beteugelen.

In meerdere regio's in Marokko wordt inmiddels geprotesteerd tegen de opschorting van de Taraweeh-gebeden. De protesten begonnen aanvankelijk in het Noord-Marokkaanse Tanger en M'diq waar in de aanloop naar de Ramadan al werd geprotesteerd tegen het verbod.



Dagblad Assabah meldt dat maandag in Nador meerdere personen voor de rechtbank moesten verschijnen. De beklaagden werden verrast door een politie-inval in een shisha-café waar 38 klanten, de eigenaar en personeelsleden werden gearresteerd.

In Marrakech hebben de veiligheidsdiensten twee cafés in de wijken El Fadl en Tasseltant gesloten nadat ook na 20.00 uur klanten werden bediend. In totaal werden 14 mensen gearresteerd en kregen meer dan 30 klanten een coronaboete.



In Inezgane werden jongeren gearresteerd nadat de groep stenen gooide naar handhavers. Ook werden autobanden in brand gestoken en auto's vernield.

In Tanger is in de populaire volkswijk Bni Makada gedemonstreerd tegen de sluiting van cafés en moskeeën. Het protest leidde tot een confrontatie met de politie. Ook in Sidi Bennour en Salé vonden soortgelijke ongeregeldheden plaats.



In Casablanca bleef het relatief rustig, in de economische hoofdstad werden vooral voetbalwedstrijden gehouden nadat het vasten werd verbroken. Wel werden zo'n 110 mensen gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid bij illegale straatraces.

Ordediensten in Casablanca hebben het vooral overdag druk met de handhaving van coronamaatregelen in drukbezochte markten en het overvolle openbaar vervoer.

