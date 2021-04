Ook D66-leider Kaag wil niets zeggen over toeslagenkwestie

D66-leider Sigrid Kaag wil evenmin ingaan op de beschuldiging dat het kabinet bewust gevoelige informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Zij zegt zich ook niet te herinneren of zij zelf bij de ministerraad was op de dag dat daartoe zou zijn besloten. CDA-leider Wopke Hoekstra deed er eerder ook al het zwijgen toe.

"Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten erbij was", zegt Kaag, die in het demissionaire kabinet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is. Zij oppert dat zij toen wellicht op reis kan zijn geweest, bijvoorbeeld naar Niger. Verdere vragen wil Kaag niet beantwoorden, "omdat ik zelf de documenten nog niet heb kunnen inzien".

Het kabinet stuurt "een brief met alle informatie die we hebben" aan de Tweede Kamer, zei de D66-leider. Haar eigen fractie heeft "heel veel vragen" over de kwestie, maar zelf wilde ze daar niet op vooruitlopen.



RTL Nieuws meldde eerder woensdag dat het kabinet tijdens een ministerraad enkele jaren geleden afspraken heeft gemaakt om informatie over de toeslagenaffaire waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet te delen.

Uit het stuk komt ook naar voren dat er in het kabinet meermaals werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA'er Pieter Omtzigt.

