Marrakech: celstraffen voor Frans-Algerijnse grappenmakers die Marokkaanse vrouwen beledigden

De twee Franse Algerijnen, die begin deze maand werden gearresteerd nadat ze in een video Marokkaanse vrouwen en kinderen beledigden, zijn veroordeeld tot celstraffen.

Comedy-acteur Brahim Bouhlel en influencer Zbarbooking zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook moeten beide mannen elk een geldboete betalen van 500 DH (€ 45).

Het tweetal werd begin april opgepakt en tegen een derde verdachte, Hedi Bouchenafa, is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De drie Fransen waren op vakantie in Marrakech en haalden in een Instagram-live allerlei negatieve stereotypen jegens Marokkaanse vrouwen naar voren.

Zo werd beweerd dat Marokkaanse kinderen worden geboren als "kinderen van hoererij". Hij verwees daarmee naar een aantal passerende kinderen die op dat moment in beeld kwamen. Ook werd geopperd dat het makkelijk is om vrouwen in Marokko te betalen voor seksuele handelingen. "Wat ik hier leuk vind, is al die puinhoop waarvoor ik slechts 100 DH betaal", zei hij.



De twee werden onder meer vervolgd wegens het maken van lasterende verklaringen. Ook werd ze ten laste gelegd dat ze zonder toestemming video-opnames van de minderjarige kinderen maakten en uitzonden, ondanks dat de ouders van de kinderen achteraf een verklaring hebben getekend waarin ze naar verluidt afstand hebben gedaan van het portretrecht.

De arrestaties volgden nadat de Marokkaanse Advocatenclub (CAM) de rechtbank in Marrakech had verzocht een zaak te openen tegen het drietal.



De beelden zorgden ook in thuisland Frankrijk voor ophef, waarna Bouhlel excuses aanbood op Instagram.

Sponsor Adidas Paris heeft de samenwerking inmiddels stopgezet en televisiezender 2M heeft in de nasleep van de videobeelden afgezien van een televisieoptreden.

