Marokko benoemt 25 nieuwe consuls, waarvan 20 procent vrouw

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het personeelsbestand van haar consulaten in tien landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Algerije.

Het ministerie heeft 25 nieuwe consuls-generaal aangesteld, dat is bijna de helft (45 procent) van het totaal aantal Marokkaanse consuls in het buitenland.

Volgens het ministerie richten de nieuwe benoemingen zich op drie hoofdpunten: consolidering van verworven consulaire expertise en meritocratie; nieuw Marokkaans talent laten floreren (72% van de nieuwe consuls-generaal betreft eerst-aangestelden); het bevorderen van gendergelijkheid (20% van de nieuw aangestelde consuls zijn vrouw).

De oproep tot het indienen van aanvragen werd in februari gedaan en het ministerie heeft op 20 april de lijst met nieuwe aangestelden vrijgegeven.



In Frankrijk zijn acht nieuwe consuls-generaal benoemd, in de steden Pontoise, Bastia, Lyon, Orleans, Toulouse, Bordeaux, Villemomble en Lille. De vijf nieuwe aanstellingen in Spanje zullen werken vanuit Valencia, Girona, Palma de Mallorca, Barcelona en Sevilla.

De vier nieuwe aangestelden van Italië zullen naar Milaan, Verona, Turijn en Napels moeten reizen. België heeft twee nieuwe aangestelden, in de stad Luik en de hoofdstad Brussel.



Tunesië, Algerije, Mauritanië, Canada, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten hebben elk een nieuwe consul-generaal toegewezen gekregen.

Het ministerie had ook opgemerkt dat het doel van de nieuwe benoemingen was om de consulaire ervaring van het personeel te verbeteren door middel van het "injecteren van nieuw bloed".

