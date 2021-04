Tanger: meer politie op straat om avondklok af te dwingen (video)

De autoriteiten in Tanger hebben alle middelen ingezet om de aangescherpte coronamaatregelen af te dwingen, inclusief de inzet van de snellereactie-eenheid van de politie.

Zo is het aantal handhavers op straat uitgebreid en zijn er meer checkpoints ingericht om toe te zien op de naleving van de Ramadan-avondklok.

Marokko besloot de avondklok tijdens de Ramadan aan te scherpen om verspreiding van met name gemuteerde varianten van het coronavirus te beperken. Vooral nu de gevreesde Britse virusmutatie in meerdere regio's in Marokko de kop opsteekt.

De kritiek op de aangescherpte avondklok is echter omgeslagen in sociale onvrede die gepaard gaat met protesten. Vooral het verbod op het gezamenlijk verrichten van de nachtelijke Taraweeh-gebeden ontvang veel weerstand.



In meerdere regio's in Marokko wordt geprotesteerd tegen de opschorting van de Taraweeh-gebeden. De protesten begonnen aanvankelijk in het Noord-Marokkaanse Tanger en M'diq waar in de aanloop naar de Ramadan al werd geprotesteerd tegen het verbod.

In verschillende steden in Marokko zijn ordediensten in actie gekomen om demonstranten te verdrijven en boetes uit te vaardigen Ordediensten, politie en de koninklijke gendarmerie zijn zichtbaar present op straat.

