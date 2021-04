Tanger: verdachten bankoverval aangehouden

De gerechtelijke politie in Tanger heeft dinsdag drie verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid bij een overval op een bankkantoor in de Noord-Marokkaanse stad.

Politieonderzoek leidde naar meerdere adressen in Tanger. De politie heeft huisdoorzoekingen verricht in drie woningen in de wijk El Bali, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.

Een bankfiliaal werd maandag overvallen door gemaskerde gewapende mannen. De overvallers hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

De politie heeft bij de huisdoorzoekingen een geldbedrag van 57.000 DH (€ 5.300) in beslag genomen. Ook is het voertuig dat als vluchtauto werd gebruikt meegenomen voor onderzoek. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte

