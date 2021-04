Nieuwe onrusten in Fnideq wegens uitblijven beloofde maatregelen

In het Noord-Marokkaanse Fnideq was het woensdagavond opnieuw onrustig

Honderden demonstranten kwamen na het avondmaal bijeen om te protesteren tegen de economische gevolgen van de sluiting van de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron.

De actievoerders hekelen het uitblijven van de eerder toegezegde maatregelen zoals het beschikbaar stellen van werkplekken voor mensen die voorheen geld verdienden met de illegale smokkel.

Schattingen van het aantal demonstranten lopen uiteen van 100 tot 300. De politie was in grote getale aanwezig om de demonstranten te verdrijven.



Op videobeelden die door aanwezigen zijn gemaakt is te zien dat een aantal aanwezigen bloedsporen op het lichaam hebben, naar verluidt afkomstig van een wanhopige demonstrant die zichzelf hysterisch verminkte. Getuigen melden dat een andere aanwezige zichzelf met messteken bewerkte en een andere demonstrant dreigde zichzelf van een nabijgelegen gebouw te werpen.

De protesten begonnen in februari nadat autoriteiten nalieten iets te doen aan de precaire omstandigheden waarin veel actievoerders moeten leven. De rust leek even terug te keren nadat autoriteiten hadden toegezegd economische revitaliseringsprogramma's op te zetten. Van de duizenden toegezegde nieuwe banen zijn echter slechts enkele honderden gerealiseerd.



Sinds februari vorig jaar zijn autoriteiten in de weer met voedselhulpprogramma's. Zo hebben volgens officiële verklaringen duizenden mensen hulp gekregen in de vorm van voedselmanden en voedselbonnen ter waarde van 300 DH. Een pleister op de wond, zeggen velen, die liever kiezen om zelf de kost te verdienen.

Vorige week is in Tetouan een textielwerkplaats voor de 'smokkelvrouwen van Fnideq' ingehuldigd. De werkplaats moet werk verschaffen aan honderden vrouwen die voorheen smokkelwaar droegen vanuit Ceuta. Een ander initiatief zal binnenkort het levenslicht zien in de vorm van een nieuw textielbedrijf op het industrieterrein van Tetouan Park.

Op sociale netwerken gaan echter geruchten rond dat de vrouwen die aan het werk zijn gezet in de nieuwe productielocaties een dag later alweer zijn ontslagen. Autoriteiten ontkennen de geruchten en menen dat de meeste vrouwen een arbeidsovereenkomst hebben. Ook zouden de vrouwen trainingen ontvangen, medische kostendekking genieten en kosteloos van woon-werkverkeer zijn voorzien.



