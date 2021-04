Nederlandse troepen ruim voor 11 september terug uit Afghanistan

De Nederlandse militairen in Afghanistan zullen "ruim" voor 11 september teruggetrokken zijn. Dat verwacht demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie.

Het kabinet stuurt tijdelijk tachtig extra militairen voor beveiliging en om een ordentelijke terugtrekking te verzorgen.

Er zijn op dit moment ongeveer 160 Nederlanders actief voor de NAVO-missie Resolute Support in de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif. Een meerderheid van de Kamer steunt het sturen van de extra troepen. Het was wel tegen het zere been van de Kamerleden dat de eenheid de afgelopen nacht al is vertrokken.

Er was volgens Bijleveld geen andere mogelijkheid. Een vlucht met een Duits toestel bleek op het laatst niet mogelijk. Omdat de militairen op 1 mei inzetbaar moeten zijn, is voor een vroegtijdig vertrek gekozen, zei de minister. Dat het zo gelopen is, noemde ze wel "waardeloos".



Doelwit

De VS en de NAVO kondigden vorige week aan uiterlijk 11 september weg te zijn uit Afghanistan. Eerder waren de Taliban en de Amerikanen echter al overeengekomen dat alle buitenlandse troepen op 1 mei weg zouden zijn. Omdat dat niet gelukt is, vormen buitenlandse militairen vanaf volgende maand weer een legitiem doelwit voor de Taliban.

In de Kamer bestaan grote zorgen hoe het verder gaat na de terugtrekking van de NAVO-strijdmacht. Het wordt een onzekere periode, aldus het kabinet. Het kabinet komt nog voor de zomer met een plan hoe de relatie met Afghanistan daarna verder moet. Het gaat dan om zaken als ontwikkelingshulp en financiële steun aan de Afghaanse strijdkrachten.



Na afloop van de missie komt er op verzoek van de Kamer een breed en onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse inzet in Afghanistan. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemde de wens van de Kamer "zeer terecht".

Nederland is sinds 2002 militair actief in Afghanistan.

