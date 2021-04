RIVM: Aantal nieuwe coronagevallen fors toegenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn bij het RIVM 9648 nieuwe coronagevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 7 januari.

Dat zijn er 1134 meer vergeleken met de voorgaande dag. Woensdag werden ook al aanzienlijk meer positieve tests geturfd vergeleken met de dag daarvoor, namelijk 1673.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 57.902 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8272 nieuwe besmettingen per dag.

RIVM-baas Jaap van Dissel gaf donderdag aan geen idee te hebben wat het openen van de terrassen volgende week met het aantal coronabesmettingen doet.



In de Tweede Kamer zei hij wel dat dan meer mensen op pad gaan en er dus meer risico is. Van Dissel is ook voorzitter van het Outbreak Management Team. Dat adviseerde het kabinet om nog even te wachten met versoepelen.

Aantal sterfgevallen

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 448 positieve tests. In Amsterdam kregen 365 inwoners een positieve testuitslag. In Den Haag kwamen 332 besmettingen aan het licht, in Utrecht 203 en in Eindhoven 142.



Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 20. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 18 overlijdens geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

© ANP 2021