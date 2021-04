Israëlisch bedrijf gaat avocado's planten in Marokko

De Israëlische onderneming Mehadrin heeft een overeenkomst getekend met Marokko waarmee het bedrijf het recht krijgt om avocado's te planten op Marokkaanse bodem

Dat meldt nieuwsdienst Globes. De nieuwe overeenkomst helpt Mehadrin bij het realiseren van de groeidoelstelling, zegt CEO van Shaul Shelach.

Mehadrin gaat in Marokko samenwerken met een lokaal bedrijf. Beide ondernemingen zullen in de eerste drie jaar 80 miljoen DH (€ 7,4 miljoen) investeren. "Marokko is een land met goede groeiomstandigheden en met veel lagere kosten dan in Israël", zei Shelach.

Mehadrin is Israëls grootste teler en exporteur van citrusvruchten en groenten. De onderneming heeft 5.000 hectare landbouwgrond en heeft een jaarlijkse omzet van bijna € 250 miljoen. Meer dan 70% van de producten is bedoeld voor de wereldwijde export.



De avocadosector in Marokko zit in de lift. Landbouw databoer Tridge omschreef Marokko in 2019 als snelgroeiende avocadoleverancier. Ook de Agrarische nieuwsdienst FreshPlaz meldde dat de teelt van avocado's in Marokko de afgelopen jaren is gegroeid tot 12.000 ton per jaar. De vraag naar Marokkaanse avocado's vanuit de Europese Unie liep in coronajaar 2020 op naar 28.000 ton (+113%).

Betrekkingen

Sinds het besluit van Marokko om de banden met Israël te herstellen hebben veel Israëlische bedrijven interesse getoond om in het Noord-Afrikaanse land te investeren.



"Marokko kijkt uit naar verschillende technologieën op het gebied van hernieuwbare energie, waterbehandeling, landbouw en gezondheid", zei Zeev Lavie, woordvoerder namens de Israëlische Federatie van Kamers van Koophandel, vorige maand.

De verklaring van Lavie kwam in navolging van de ondertekening van een overeenkomst ter waarde van honderden miljoenen dollars om de samenwerking in verschillende sectoren tussen de twee landen te stimuleren.

