Amerikaanse president gaat moord op Armeniërs genocide noemen

President Joe Biden gaat als eerste Amerikaanse leider de moord op 1,5 miljoen Armeniërs ruim een eeuw geleden erkennen als genocide.

Hij tart hiermee NAVO-bondgenoot Turkije, melden Amerikaanse media. De regering in Ankara stelt dat er Armeense slachtoffers waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in het toenmalige Ottomaanse Rijk, maar dat het geen volkenmoord was.

Biden zal naar verwachting zaterdag expliciet over een genocide spreken, op de 106e verjaardag van de moorden die begonnen in 1915. Het Ottomaanse rijk, een voorloper van het huidige Turkije, vocht toen tegen Rusland in de regio die nu Armenië is.

Biden had tijdens zijn verkiezingscampagne al beloofd de genocide te erkennen, en Democratische partijgenoten roepen hem nu op dat ook daadwerkelijk te doen: "Het beschamende stilzwijgen van de regering van de Verenigde Staten over het historische feit van de Armeense genocide duurt te lang en er moet een einde aan komen." Het Amerikaanse parlement noemde de moorden eind 2019 al volkenmoord.



Geen juridische gevolgen

Hoewel de historische erkenning door Biden geen juridische gevolgen heeft, zal het Ankara woedend maken, aldus media. De Turken houden vol dat er geen genocide heeft plaatsgevonden en dat beide partijen wreedheden begingen tijdens de oorlog.

De stap van Biden kan de spanningen met Turkije verder doen oplaaien. De Turkse president Erdogan beloofde donderdag nog "de waarheid te verdedigen" tegen degenen die de "genocideleugen" steunen.



Tientallen landen noemden de massale moord eerder al genocide. De Tweede Kamer in Den Haag riep de regering eerder dit jaar op dezelfde stap te zetten. Sinds 2018 erkent de Tweede Kamer dat als een volkerenmoord, maar het kabinet spreekt nog altijd van "de kwestie van de Armeense genocide", omdat de term erg gevoelig ligt bij NAVO-bondgenoot Turkije.

Turkije zei toen dat die actie "gericht was op het herschrijven van de geschiedenis op basis van politieke motieven".

