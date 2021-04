Eerste coronavaccins  gearriveerd in Syrië

Syrië heeft de eerste coronavaccins geleverd gekregen. Het door oorlog verscheurde land kreeg donderdag 256.800 doses via het COVAX-programma.

De komende weken worden nieuwe partijen verwacht. "Deze levering is een lichtpuntje voor de mensen in Syrië.", zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.

"Het zal gezondheidswerkers helpen om levensreddend werk te kunnen blijven doen in een land dat al tien jaar in oorlog is", voegde ze toe. Volgens haar zijn in Syrië 51.580 officiële gevallen van corona bekend, maar ligt het werkelijke aantal veel hoger.

Met het COVAX-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Het initiatief is een reactie op de scherpe kritiek van de organisatie op het 'vaccinatie-nationalisme' van rijkere landen.



Door wereldwijde leveringsproblemen met coronavaccins besloot het COVAX-programma onlangs om een noodvoorraad coronavaccins aan te leggen. De organisatie gaat 5 procent van de coronavaccins die het bemachtigt opzij zetten.

In het Midden-Oosten zijn via COVAX meer dan 5 miljoen coronavaccins geleverd. In bijvoorbeeld Jemen werden woensdag de eerste prikken gezet. Marokko ontving begin deze maand meer dan 300.000 doses van het AstraZeneca-vaccin vanuit Zuid-Korea

