Kwart Marokkaanse mannen stemt in met corrigerende tik als vrouw zonder toestemming de deur uitgaat

Ruim 25 procent van de Marokkaanse mannen vind het gerechtvaardigd de vrouw te slaan als ze zonder toestemming de deur uit gaat!

Ook vind 15 procent van de mannen een corrigerende tik "terecht" als de vrouw nalaat voor de kinderen te zorgen en keurt bijna twee derde van de Marokkaanse mannen (64 procent) het gebruik van geweld tegen de partner, ongeacht de reden, goed.

Dat blijkt uit recent onderzoek van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP. Het onderzoek van de Hoge Commissie voor Planning werpt licht op de belangrijkste verschillen met betrekking tot de uitingen van geweld onder vrouwen en mannen, evenals de percepties van mannen over geweld.

Zo vindt bijna een derde van de Marokkaanse mannen het recht te hebben de partner te slaan als ze een fout heeft begaan en is meer dan de helft van de mannen in Marokko niet bekend met wetsartikel 103-13. Het artikel heeft betrekking op het bestrijden van geweld tegen vrouwen.



Ook is 7 procent het ermee eens dat de man het recht heeft zijn vrouw te slaan als ze weigert seks met hem te hebben, 6 procent keurt geweld goed als de partner het huishouden verwaarloost en 6 procent vindt geweld een remedie als de vrouw het niet met hem eens is.

Ruim 60 procent van de mannen beschouwt huiselijk geweld als een privéaangelegenheid, en meer dan 35 procent zegt niet in te zullen grijpen bij het zien van huiselijk geweld.



Vrouwen moeten geweld verdragen!

Het onderzoek bevestigt wederom de patriarchale opvattingen van sommige Marokkaanse mannen. Het mannelijk perspectief zit nog steeds verankerd in de Marokkaanse samenleving en wordt geïllustreerd door de opvattingen van mannen over het accepteren van geweld binnen het huwelijk, en de sociale rechtvaardiging daarvan.

Volgens het onderzoek vindt 40 procent van de mannen dat een vrouw geweld moet doorstaan om de stabiliteit van het gezin te behouden.



De opvatting wordt vooral gedeeld onder mannen met een laag opleidingsniveau, 50 procent versus 22 procent van de hoogopgeleide mannen. Ook de woonomgeving is van belang, 48 procent van de mannen op het platteland versus 36 procent van de mannen in stedelijke gebieden. Wat leeftijd betreft zijn vooral ouderen het met de stelling eens; 46 procent van de mannen in de leeftijden 60 tot 75 jaar versus 37 procent van de mannen van 15 tot 35 jaar.

Soortgelijke demografische verschillen zijn ook terug te zien bij de rechtvaardiging door mannen om de huwelijksrelatie met een gewelddadige partner voort te zetten. Zo vindt 72% van de mannen dat kinderen een reden zijn om bij elkaar te blijven, ondanks de aanwezigheid van huiselijk geweld, 6 procent ziet de meningen van familie en vrienden een reden om niet te scheiden en 4 procent vindt dat het vrouwen ontbreekt aan (financiële) middelen om zelfstandig te zijn.



Geweld is een privéaangelegenheid

Een groot deel van de mannen (42 procent) is van mening dat geweld tussen echtgenoten een privéaangelegenheid is en dat de vrouw dit op geen enkele manier openbaar mag maken. Op het platteland is 51 procent van de mannen het daar mee eens.

Zo'n 36 procent van de mannen gaf van aan "niets te zullen doen" bij het zien van huiselijk geweld. Opmerkelijk genoeg is dit percentage hoger in stedelijke gebieden (40%) en onder alleenstaanden (41%).



© MAROKKO.NL 2021