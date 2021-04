Ernstig zieke Polisario-'president' Ghali met spoed overgebracht naar Spanje

De hoogte leider van het Polisario-Front Brahim Ghali is vandaag met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in het noorden van Spanje.

Ghali is naar verluidt onder een andere identiteit opgenomen in het ziekenhuis in Logroño, zo'n 140 kilometer ten zuiden van de stad Bilbao, meldt de Spaanse nieuwsdienst El Noticiario.

De topman van het zelfbenoemde Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) lijdt al jaren aan darmkanker. Ghali werd eerst opgenomen in een ziekenhuis in Tindouf waar hij bezoek ontving van de stafchef van het Algerijnse leger Saïd Chengriha.

Ghali zou aanvankelijk naar Duitsland afreizen om behandeld te worden tegen kanker maar werd op het laatste moment geweigerd door de Duitse autoriteiten, meldt het tijdschrift Jeune Afrique donderdag.



Na tussenkomst van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune kon de leider van het separatistische Polisario-Front worden opgenomen in het Spaanse ziekenhuis. Hij zou woensdag 21 april in Spanje zijn aangekomen met een Algerijns diplomatiek paspoort, bevestigt een bron aan nieuwsdienst Le360.

"Een team van Algerijnse artsen vergezelde Ghali naar Zaragoza, aan boord van een medisch vliegtuig gecharterd door het Algerijnse presidentschap, vervolgt Jeune Afrique, erop wijzend dat Ghali verzekerd was dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de Spaanse justitie. Spanje heeft verschillende dossiers tegen hem lopen wegens schending van mensenrechten.

