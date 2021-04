Derde bokser verlaat trainingskamp Polen: 'gevlucht naar Duitsland'

De Marokkaanse bokser Mohamed Abouhamda heeft donderdag zijn boksteam in Polen verlaten

De Marokkaanse sportdelegatie is in de Poolse stad Kielce waar tussen 12 en 24 april de Jeugd Wereldkampioenschappen worden gehouden.

De 18-jarige Abouhamda vertrok vrijwel direct na zijn nederlaag tegen zijn tegenstander uit Oezbekistan. Naar verluidt is de Marokkaanse atleet onderweg naar Duitsland, waar zijn oudere broer Abdul Jalil woont, die won in 2015 en 2017 het Afrikaans kampioenschap.

Mohamed Abouhamda is de derde bokser die op het toernooi wordt gemist. Eerder werden Reda El Bouyahaouy en Ilias Benlamlih vermist. De Marokkaanse pers vermoedt dat het tweetal hoogstwaarschijnlijk het team heeft verlaten om in Europa te kunnen blijven.



De sportfederatie wil echter nog niet spreken van een vluchtpoging en gaat er nog steeds van uit dat de atleten terug zullen keren alvorens de delegatie huiswaarts keert. De drie jongemannen beschikken over een geldig visum waarmee ze zich in het Schengengebied kunnen verplaatsen.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten in het wild verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.

