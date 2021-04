Dakhla: bloedige veldslagen tussen smokkelaars in zuiden Marokko

Sinds zondag vinden in de zuidelijke regio's van Marokko gewelddadige botsingen plaats tussen leden van smokkelnetwerken die actief zijn in Laâyoune en Dakhla.

De gewelddadige veldslagen begonnen nadat de ene groep de woning van een rivaliserend bendelid aanviel, meldt dagblad Assabah. Gewapende bendelen staken daarna het voertuig van de man in brand.

De aanval was bedoeld als wraakactie nadat de Koninklijke Gendarmerie onlangs een grote lading smokkelwaar in beslag nam in Bouirda, zo'n 130 kilometer verwijderd van Dakhla. De benadeelde bende beschuldigt hun rivalen er van de autoriteiten te hebben verwittigd.

Sindsdien zijn de wijken Al Amal, Al Kassam en Kssikssate in Dakhla het toneel van schermutselingen tussen de twee rivaliserende smokkelbendes. Bewoners maken zich zorgen en vragen lokale autoriteiten een eind te maken aan het geweld.



Volgens omwonenden weet de politie precies wie de daders zijn maar wordt er geen actie ondernomen.

In de regio zijn veel bendes actief die geld verdienen met de internationale handel in sigaretten, drugs en drank. De smokkelaars zijn constant verwikkeld in een strijd om territorium.

