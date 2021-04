Melilla steunt moskeegangers met aanpassing avondklok

De autoriteiten in de Spaanse enclave Melilla hebben de avondklok aangepast zodat moskeegangers tijdens de vastenmaand het fadjr-gebed in de moskee kunnen verrichten.

Dat melden Spaanse media vandaag. De avondklok is een uur vervroegd en geldt sinds vandaag van 22.00 uur tot 05.00 uur. Voorheen gold deze van 23.00 uur tot 06.00 uur.

Door de avondklok dagelijks een uur eerder te beëindigen kunnen gelovigen het fadjr-gebed gezamenlijk in de moskee uitvoeren.

Het nieuws werd tevens bekend gemaakt in een uitzonderlijke uitgave van het staatsblad waarin de reden van de wijziging werd verduidelijkt. "Om de handelingen van moslimburgers te vergemakkelijken bij het verrichten van het Fadjr gebed tijdens de gezegende maand Ramadan", luidt de verklaring.



De Spaanse regering besloot in oktober de noodtoestand te verlengen en de avondklok in te voeren in alle delen van het land, met uitzondering van de Canarische Eilanden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen regio's echter afzonderlijk de tijden van de avondklok bepalen.

Ondanks de kleine (maar ingrijpende) wijziging van de avondklok blijven alle andere coronamaatregelen van kracht; bijeenkomsten zijn enkel toegestaan met maximaal vier personen, de capaciteit van gebedshuizen is beperkt tot een kwart van de maximumcapaciteit en samenkomsten thuis zijn alleen toegestaan voor huisgenoten.

