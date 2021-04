Marokko en Spanje bespreken onderwatertunnel Straat van Gibraltar

De Marokkaanse Minister van Transport Abdelkader Aamara sprak woensdag met zijn Spaanse ambtgenoot José Luis Abalos over de komst van een tunnel onder de Straat van Gibraltar

Het telefonisch onderhoud werd gevoerd als onderdeel van de wederzijdse wens van de twee landen om de bilaterale betrekkingen verder te versterken.

De twee topdiplomaten spraken ook over het ambitieuze tunnelproject. Besloten is om een nieuwe bijeenkomst van de gezamenlijke intergouvernementele organisaties te houden, de laatste vond plaats in Tanger in het jaar 2009.

Aamara benadrukte dat het prestigieuze project niet alleen een ​​vaste verbinding tussen Marokko en Spanje betekent maar ook tussen de twee continenten, waarbij Marokko zou dienen als verbinding tussen Europa en Afrika.



Het idee van een tunnel die Afrika en Europa verbindt dateert uit 1979 maar lijkt nu weer 'boven water' te komen. Het belangrijke project was een gezamenlijk initiatief van wijlen koning Hassan II en koning Juan Carlos 1. Om de levensvatbaarheid van het project te onderzoeken werd destijds een gezamenlijke commissie opgezet genaamd de Vereniging voor de Studie van de Straat van Gibraltar (SECEGSA).

Nadat decennialang niks concreets uit de kokers van SECEGSA is voortgekomen heeft de nieuwe voorzitter van SECEGSA recentelijk een ontmoeting gehad met de burgemeester van Tarifa, meldde nieuwsdienst Medias24 begin december.



Volgens de Marokkaanse minister heeft het project grote strategische waarde voor de twee landen. Hij onderstreepte de dynamiek van de twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het project, hij verwees daarmee naar de onderzoeken naar de levensvatbaarheid van het project die momenteel door twee onderzoeksbedrijven worden uitgevoerd.

De twee bewindslieden spraken ook kort over de samenwerkingsverbanden tussen Marokkaanse en Spaanse havens en de samenwerking op het gebied van het spoor, met name met de doorontwikkeling van de hogesnelheidslijn (HSL/TGV) tussen Tanger en Marrakech.

