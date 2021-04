Marokko lanceert Idarati, nieuwe internetportal voor overheidsdiensten

Marokko heeft woensdag een nieuwe internetdienst gelanceerd bedoeld om administratieve procedures te vergemakelijken

De komt van de internetdienst idarati.ma is een eerste stap in het digitaliseringsproces bedoeld administratieve procedures van overheidsdiensten te vereenvoudigen en transparanter te maken.

Het internetplatform is in overeenstemming met de koninklijke richtlijnen die voorschrijven dat de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers moet worden verbeterd, meldt het Ministerie van Financiën in een verklaring.

De regering hoopt dat de nieuwe portal resulteert in minder papierwerk en efficiëntere communicatie tussen burgers en de overheid. Marokkaanse overheidsdiensten staan bekend als bijzonder bureaucratisch. Vooral Marokkaanse diaspora hekelt de bergen papierwerk die nodig is bij handelingen voor bijvoorbeeld de burgerlijke stand.



Met Idarati.ma komt daar hopelijk een eind aan. De dienst maakt de noodzaak voor het maken van kopieën van documenten, ontvangstbewijzen en machtigingen overbodig.

Rabat is al geruime tijd bezig overheidsdiensten efficiënter te maken in binnen en buitenland. Eind november meldde de Marokkaanse minister-afgevaardigde voor Marokkaanse diaspora Nezha El Ouafi dat consulaten veel diensten gaan digitaliseren. De moderniseringsslag moet er voor zorgen dat MRE's minder vaak naar het consulaat hoeven. De consulaten begonnen tijdens de uitbraak van het coronavirus met het digitaliseringsproces met het aanvankelijke doel het besmettingsrisico te verlagen.

Het digitaliseringsproces is tevens onderdeel van het streven van de Marokkaanse regering om het consulaire systeem structureel te hervormen en de diensten dichter bij Marokkaanse diaspora te brengen.

Om bureaucratie bij Marokkaanse consulaten te verminderen is een verkenningsmissie georganiseerd. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de problematiek waar de Marokkaanse diaspora tegenaan loopt bij het raadplegen van consulaire diensten in het buitenland.

