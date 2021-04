Massale belastingontduiking door Marokkaanse influencers

Veel Marokkaanse vloggers, bloggers en andere influencers hebben rekeningen geopend in belastingparadijzen om hun werkelijke inkomsten te verbergen

De influencers zouden daarbij geholpen worden door gespecialiseerde internationale tussenpersonen, meldt dagblad Assabah donderdag.

Inkomsten bedragen in sommige gevallen zo'n 100.000 DH (€ 9,300) per maand. Het beheer en de opening van de offshore rekeningen wordt uitgevoerd door internationale advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in belastingontduiking, in ruil voor een aanzienlijke commissie.

De clandestiene firma's garanderen de anonimiteit van hun klanten, aangezien de regelgeving in de betreffende landen hen toestaat de identiteit van de rekeninghouders geheim te houden, tenzij de zaak verband houdt met gerechtelijke onderzoeken en vermoedens van witwassen, fraude of financiering van terrorisme.



De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft de jacht geopend op populaire Marokkaanse influencers. DGI heeft de internetondernemers tot het eind van de huidige maand de tijd gegeven om de financiële situatie te regulariseren.

Daarna zullen bekende influenceren, met terugwerkende kracht, moeten aangeven hoeveel transacties zij ontvangen van buitenlandse geldschieters of klanten.



Een team van controleurs van DGI onderzoekt de waarschijnlijke inkomsten van de influencers, daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid volgers en abonnees bij sociale netwerken als Facebook, Instagram en videodienst YouTube.

DGI beargumenteert dat de transacties kunnen worden gelijkgesteld met de export van diensten of producten naar het buitenland, en die zijn onderworpen aan een specifiek belastingstelsel.

