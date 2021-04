Formule E: Marrakech uit de race voor het seizoen 2021

De definitieve kalender van de Formule E omvat een programma van 15 races in 8 verschillende steden

De E-Prix van Marrakech op 22 mei en die van Santiago de Chile op 5 en 6 juni zijn afgelast vanwege de coronapandemie.

Dat maakten de organisatoren donderdag bekend. Eind februari werden acht races aangekondigd, waarvan er al vier hebben plaatsgevonden, twee in Diriyah (Saoedi-Arabië) en twee in Rome.

De andere twee worden op zaterdag en zondag georganiseerd in het Spaanse Valencia en Monaco. Twee andere Grands Prix staan ​​ook op het programma in Mexico City, twee in New York, twee in Londen en twee in Berlijn.

De kalender voor de Formule E 2021:

Diriyah (Saoedi-Arabië) 26 februari (winnaar Nyck de Vries); Diriyah 27 februari (winnaar Sam Bird); Rome 10 april (winnaar Jean-Eric Vergne); Rome 11 avril (vainqueur Stoffel Vandoorne); Valencia (Spanje) 24 april; Valence 25 april; Monaco 8 mei; Puebla (Mexico) 19 juni; Puebla (Mexico) 20 juni; New York City 10 juli; New York City 11 juli; Londen 24 juli; Londen 25 juli; Berlijn 14 augustus; Berlijn 15 augustus

De Brit Sam Bird (Jaguar) is de huidige leider van het kampioenschap.