Nasser Zefzafi stopt als voorman Hirak-beweging

Nasser Zefzafi stopt als leider van de protestbeweging Hirak du Rif

Dat heeft Zefzafi bekend gemaakt in een brief aan zijn vader, verzonden vanuit zijn cel in de gevangenis in Tanger.

Zefzafi meldt dat hij afstand doet van "zware verantwoordelijkheid" van de rol die de situatie destijds aan hem werd opgelegd. "Ik laat ruimte over voor anderen, in de hoop dat ze slagen waar ik gefaald heb", voegt hij eraan toe.

Hirak du Rif

Zefzafi diende meer dan vier jaar als trekker van de Hirak-beweging. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uit in de Tanger 2 gevangenis in de Noord-Marokkaanse havenstand.



Veel activisten, onder leiding van Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.

De protesten werden in 2016 aangewakkerd door de dood van visboer Mouhcine Fikri. De 31-jarige Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.



De felle protesten werden geïnspireerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken.

Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.

