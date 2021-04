Marokko: oproepen tot boycots na stijgende prijzen voor vis

In verschillende steden in Marokko wordt opgeroepen tot het boycotten van visboeren als gevolg van de recente prijsstijgingen

De prijs voor een kilo sardines staat inmiddels op 20 DH (€ 1,90).

Onder de hashtag #Khalih_khnaz (laat het rotten) wordt opgeroepen de vis te laten staan. Visboeren rechtvaardigen de prijsstijging door de toegenomen vraag en het afgenomen aanbod.

Ook Abdelatif Al Saadouni, woordvoerder van de Nationale Confederatie van Kooplieden van Maritieme Visserijproducten bevestigt dat de stijgende prijzen het gevolg zijn van de toegenomen vraag tijdens de vastenmaand Ramadan.



Ook het gebrek aan visserij op volle zee heeft geleidt tot hogere prijzen. Er wordt minder gevist omdat het huidige klimaat zorgt voor minder vissen in de zeeën, aldus Al Saadouni tegen nieuwsdienst Alyaoum24.

De prijzen kunnen per regio ook erg verschillen. Zo betaalt men op de markt in Casablanca minder voor vis dan in de hoofdstad. Dit komt volgens Al Saadouni voornamelijk door het gebrek aan toezicht.



Hij benadrukte dat het probleem al langer speelt, maar dat de vastenmaand en de coronacrisis de chaos in de sector onder een vergrootglas hebben gelegd.

"De consument draait daar helaas altijd voor op", voegde hij toe.

