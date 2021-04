België vraagt Duitse ic's weer om coronapatiënten op te nemen

België heeft opnieuw aan Duitsland gevraagd ernstig zieke coronapatiënten over te nemen.

Op de intensivecareafdelingen van de Belgische ziekenhuizen is nauwelijks plaats meer. Het aantal besmettingen in België stijgt weliswaar al een poos niet, maar het blijft wel hoog.

De ziekenhuizen liggen al sinds oktober te vol, en door de aanhoudende overbelasting van de zorg valt personeel uit. Daardoor kunnen ze nog minder patiënten opnemen.

De situatie is precair, zegt verantwoordelijk topambtenaar Marcel Van der Auwera. Toestanden als in Italië vorig jaar tijdens de eerste golf van de epidemie, toen artsen moesten kiezen tussen patiënten, zijn volgens hem "niet veraf".



Gepuzzeld

Van de 2000 ic-bedden zijn er nu nog een tachtigtal over, aldus Van der Auwera. In meerdere ziekenhuizen is geen plaats meer. Als een brand of ongeval veel slachtoffers maakt, zijn voor hen mogelijk geen bedden over. Dat ging maandag al bijna mis na een grote brand in het Brusselse stadsdeel Anderlecht. "Het was lastig. We hebben gepuzzeld."

Duitsland heeft toegezegd zo nodig inderdaad patiënten op te nemen, zegt Van der Auwera.

