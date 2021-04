Marokkaanse universiteiten opgenomen in ranglijst Times Higher Education

marokko 23 apr 16:43

De Ibn Tofaïl Universiteit in Kénitra, de Internationale Universiteit van Rabat (IUR) en de Moulay Ismail Universiteit in Meknes zijn opgenomen in de wereldranglijst van Times Higher Education (THE).

Het tijdschrift publiceerde deze week de University Impact Rankings. De ranglijst waardeert de betrokkenheid van werelduniversiteiten bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. In totaal werden 1.115 universiteiten uit 94 landen gerangschikt in deze derde editie van index. Voor de ranglijst kijken auteurs naar indicatoren om vergelijking te bieden op vier gebieden: onderzoek, zakelijk beheer, bewustwording en onderwijs. Marokko wordt in de algemene ranglijst vertegenwoordigd door meerdere onderwijsinstellingenvestigingen; de Ibn Tofaïl Universiteit in Kenitra (top 200), IUR (top 400), de Moulay Ismail Universiteit (top 600), Hassan II Universiteit (top 800) en Sidi Mohamed Ben Abdellah Universiteit (top 1000).

In bepaalde SDG's scoren Marokkaanse universiteiten echter hoger. Voor de doelstelling 'Schone en hernieuwbare energie' staat de Ibn Tofaïl Universiteit in Kénitra wereldwijd zelfs op de 9e plaats (met een score van 76,5 punten op 100). Gevolgd door de Moulay Ismail Universiteit (24e) en IUR (59e). Voor de SDG 'Schoon water' staat de Ibn Tofaïl Universiteit op de 25e plaats (met een score van 74,1 op 100), overigens de enige in de top 200. Voor de SDG 'geen armoede' staat de Ibn Tofaïl Universiteit van Kenitra op de 45e plaats. © MAROKKO.NL 2021