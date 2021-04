Marokko-Israël: Geen directe vluchten zonder veiligheidscertificering Marokkaanse luchthavens

Er zullen na de vastenmaand Ramadan toch geen directe vluchten tussen Marokko en Israël plaatsvinden, tenzij Marokkaanse luchthavens nog één laatste cruciale stap zetten.

Luchthavens in Marokko zullen eerst moeten worden gecertificeerd door een Israëlisch veiligheidsteam alvorens in mei de luchtverbindingen kunnen worden hervat, meldt nieuwsdienst Medias24.

Abderrahim Beyyoudh, die momenteel het Marokkaans verbindingskantoor in Tel Aviv leidt, liet eerder deze week weten dat de twee landen na afloop van de vastenmaand zullen beginnen met de directe vluchten. Zijn aankondiging kwam op het moment dat een groep Israëlische reisagenten in Marokko is om voorbereidingen te treffen voor de aankomst van Israëlische toeristen.

Ondanks de ondertekening van een luchtvaartakkoord en de afronding van administratieve procedures zal de nationale luchthavenautoriteit ONDA er eerst voor moeten zorgen dat de Marokkaanse luchthavens over alle vereiste certificaten beschikken.



Een team van Israëlische experts zal Marokko moeten aandoen om de instapprocedures op Marokkaanse luchthavens te valideren. "Haar missie zal zijn om de veiligheid te controleren van de luchthavenroute, die wordt afgelegd door Marokkaanse en Israëlische passagiers", meldt een ingewijde aan Medias24.

"Israëli's nemen veiligheidskwesties serieus en alle luchthavens die wereldwijd directe vluchten met Israël uitvoeren moeten worden doorgelicht". De directe vluchten zullen in het begin worden uitgevoerd vanuit de luchthavens van Casablanca en Marrakech, naar verwachting zullen de twee internationale luchthavens als eerste worden gecontroleerd.



De certificeringsprocedure is nog niet opgestart en kan twee maanden in beslag nemen. Het bezoek van het veiligheidsteam stond gepland voor de maand april, maar vooralsnog is daar nog niks van terecht gekomen. De kans dat in mei kan worden gestart met de vluchten is daardoor aanzienlijk klein.

Ondanks de huidige coronamaatregelen zullen Israëlische toeristen straks welkom zijn in Marokko, meldde de Israëlische pers vorige maand. De regering van Marokko zal gevaccineerde Israëlische toeristen toestaan ​​het land te bezoeken.



Israël heeft meer dan vijf miljoen inwoners volledig ingeënt tegen Covid-19. Het land ging halverwege december voortvarend van start met een vaccinatiecampagne die behoort tot een van de succesvolste ter wereld.

Het land met negen miljoen inwoners telt nu zo'n 160 ernstig zieke coronapatiënten. Eind januari waren dat er 1200.

© Marokko.nl/ANP 2021