Belg mag tot 22.00 uur op het terras, met vier personen

Belgen mogen over twee weken voortaan tot 22.00 uur 's avonds op het terras zitten. Ze kunnen met maximaal vier personen een tafeltje nemen.

Dat hebben de autoriteiten volgens Belgische media besloten. Dat de terrassen van cafés en restaurants in België zaterdag 8 mei weer open mochten, was al aangekondigd. Maar over de sluitingstijd was nog veel onenigheid.

Deskundigen en de regering mikten op 20.00 uur, maar de horeca en veel burgemeesters vonden dat te vroeg. Op dat uur gaan mensen nog niet naar huis, maar zoeken ze elkaar alsnog op, stelden zij. Dat zou het virus meer in de kaart spelen dan wat extra tijd op een terras met zorgvuldige coronaregels.

Een gezelschap mag maximaal vier personen tellen, zouden de verantwoordelijke ministers vrijdag tijdens hun jongste coronacrisisberaad overeen zijn gekomen. Een grotere tafel is alleen toegestaan als alle tafelgenoten behoren tot hetzelfde huishouden.

De regel van tafeltjes van vier wekte de afgelopen dagen al verbazing. Op straat mogen mensen maar hooguit met zijn drieën samen oplopen.

© ANP 2021